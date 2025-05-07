Победа «Интера» над «Барселоной» — в видеообзоре результативного ответного полуфинала ЛЧ

Испанская «Барселона» не сумела обыграть миланский «Интер» в сверхрезультативном ответном матче полуфинала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 4:3 по итогам дополнительного времени.

В составе победителей голами отметились аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, турецкий хавбек Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти, итальянский защитник Франческо Ачерби, отличившийся в компенсированное ко второму тайму время. Решающий мяч в дополнительное время забил итальянский полузащитник Давиде Фраттези. У сине-гранатовых забивали испанские игроки — защитник Эрик Гарсия и хавбек Даниэль Ольмо, а также бразильский вингер Рафинья.

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Таким образом, по итогам двух полуфинальных встреч между командами в финал прошёл миланский «Интер». Счёт после двух матчей 7:6. В решающем матче «нерадзурри» встретятся с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал».

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