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Интер — Барселона — 4:3, видеообзор полуфинала Лиги чемпионов, видео голов: Мартинес, Ольмо, Рафинья, Ачерби, Фраттези, 6 мая 2025

Победа «Интера» над «Барселоной» — в видеообзоре результативного ответного полуфинала ЛЧ
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Испанская «Барселона» не сумела обыграть миланский «Интер» в сверхрезультативном ответном матче полуфинала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 4:3 по итогам дополнительного времени.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

В составе победителей голами отметились аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, турецкий хавбек Хакан Чалханоглу, реализовавший пенальти, итальянский защитник Франческо Ачерби, отличившийся в компенсированное ко второму тайму время. Решающий мяч в дополнительное время забил итальянский полузащитник Давиде Фраттези. У сине-гранатовых забивали испанские игроки — защитник Эрик Гарсия и хавбек Даниэль Ольмо, а также бразильский вингер Рафинья.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Таким образом, по итогам двух полуфинальных встреч между командами в финал прошёл миланский «Интер». Счёт после двух матчей 7:6. В решающем матче «нерадзурри» встретятся с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал».

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