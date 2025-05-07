Президент США Трамп отреагировал на недопуск России на чемпионат мира по футболу

Президент США Дональд Трамп признался, что не был в курсе действующего запрета на участие сборной России по футболу в чемпионате мира.

«Я не знал об этом», — цитирует Трампа «РИА Новости Спорт».

Напомним, предстоящий чемпионат мира по футболу пройдёт летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА разрабатывает план действий по снятию санкций с российских команд и работает над возвращением страны в международные соревнования. В марте текущего года президент РФС Александр Дюков в интервью допустил, что снятие бана с российских команд возможно в ближайшее время.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.

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