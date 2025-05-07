Симоне Индзаги высказался о выходе «Интера» в финал ЛЧ после победы над «Барселоной»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе «нерадзурри» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Барселоной». Игра завершилась со счётом 4:3 по итогам дополнительного времени.

«В первую очередь хочу поздравить «Барселону» — команду по-настоящему высокого уровня. Наши ребята вынуждены были играть на пределе, и им удалось показать исключительный футбол. Следует отметить их потрясающую подготовку — дважды они демонстрировали невероятную стойкость и качество игры.

Конечно, у нас были сложности, но наши сердца и сплочённость помогли преодолеть все препятствия. Мы стремились реализовать свой потенциал и использовали все имеющиеся ресурсы. После первого матча мы четко понимали стратегию, и без высокой командной самоотдачи и взаимопомощи нам бы было трудно добиться такого результата. Эти ребята заслуживают финала своим трудом и упорством.

Горжусь тем, что тренирую таких профессионалов, и рад, что они могут наслаждаться этим достижением на таком важном стадионе», — приводит слова Индзаги Tuttomercatoweb.

Таким образом, миланский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, сделав это во второй раз за три сезона. В решающем матче «Интеру» предстоит встретиться с победителем двухматчевого противостояния между «ПСЖ» и «Арсеналом».

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