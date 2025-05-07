Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Симоне Индзаги высказался о выходе «Интера» в финал ЛЧ после победы над «Барселоной»

Симоне Индзаги высказался о выходе «Интера» в финал ЛЧ после победы над «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе «нерадзурри» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Барселоной». Игра завершилась со счётом 4:3 по итогам дополнительного времени.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«В первую очередь хочу поздравить «Барселону» — команду по-настоящему высокого уровня. Наши ребята вынуждены были играть на пределе, и им удалось показать исключительный футбол. Следует отметить их потрясающую подготовку — дважды они демонстрировали невероятную стойкость и качество игры.

Конечно, у нас были сложности, но наши сердца и сплочённость помогли преодолеть все препятствия. Мы стремились реализовать свой потенциал и использовали все имеющиеся ресурсы. После первого матча мы четко понимали стратегию, и без высокой командной самоотдачи и взаимопомощи нам бы было трудно добиться такого результата. Эти ребята заслуживают финала своим трудом и упорством.

Горжусь тем, что тренирую таких профессионалов, и рад, что они могут наслаждаться этим достижением на таком важном стадионе», — приводит слова Индзаги Tuttomercatoweb.

Таким образом, миланский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, сделав это во второй раз за три сезона. В решающем матче «Интеру» предстоит встретиться с победителем двухматчевого противостояния между «ПСЖ» и «Арсеналом».

Материалы по теме
Видео
Победа «Интера» над «Барселоной» — в видеообзоре результативного ответного полуфинала ЛЧ

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android