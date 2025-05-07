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Разочарование игроков «Барселоны» после поражения в полуфинале Лиги чемпионов от «Интера»

Разочарование игроков «Барселоны» после поражения в полуфинале Лиги чемпионов от «Интера»
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Завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Интер» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу итальянского клуба.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

После матча разочарованные футболисты каталонской «Барселоны» некоторое время оставались на поле стадиона в Милане.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Фото: NurPhoto via Getty Images

Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В финальном матче Лиги чемпионов миланский «Интер» сыграет с победителем противостояния «ПСЖ» — «Арсенал».

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