Разочарование игроков «Барселоны» после поражения в полуфинале Лиги чемпионов от «Интера»

Завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Интер» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу итальянского клуба.

После матча разочарованные футболисты каталонской «Барселоны» некоторое время оставались на поле стадиона в Милане.

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Фото: NurPhoto via Getty Images

Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В финальном матче Лиги чемпионов миланский «Интер» сыграет с победителем противостояния «ПСЖ» — «Арсенал».