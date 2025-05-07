Разочарование игроков «Барселоны» после поражения в полуфинале Лиги чемпионов от «Интера»
Поделиться
Завершился ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Интер» и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу итальянского клуба.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
После матча разочарованные футболисты каталонской «Барселоны» некоторое время оставались на поле стадиона в Милане.
Фото: Dan Mullan/Getty Images
Фото: NurPhoto via Getty Images
Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images
Первый матч между этими командами завершился со счётом 3:3. В финальном матче Лиги чемпионов миланский «Интер» сыграет с победителем противостояния «ПСЖ» — «Арсенал».
Комментарии
- 7 мая 2025
-
03:15
-
03:11
-
02:55
-
02:36
-
02:34
-
02:09
-
02:06
-
01:55
-
01:44
-
01:41
-
01:31
-
01:25
-
01:14
-
01:10
-
00:54
-
00:54
-
00:49
-
00:46
-
00:40
-
00:39
-
00:36
-
00:33
-
00:33
-
00:25
-
00:19
-
00:14
-
00:12
- 6 мая 2025
-
23:59
-
23:57
-
23:56
-
23:49
-
23:41
-
23:34
-
23:23
-
23:21