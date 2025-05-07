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«Сказал арбитру всё, что думаю». Флик пожаловался на судей матча «Интер» — «Барселона»

«Сказал арбитру всё, что думаю». Флик пожаловался на судей матча «Интер» — «Барселона»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о судействе в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Интером», который завершился домашней победой итальянской команды в дополнительное время — 4:3. Главным арбитром встречи был польский рефери Шимон Марциняк.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«В матче возникало несколько спорных ситуаций, и решения всегда принимались в пользу «Интера». Таков футбол — нужно это принять. Я горжусь командой. Порой кажется, что арбитр принимает несправедливые решения, но мы должны смириться и начать всё заново в следующем сезоне.

Я, конечно, думаю о решениях судьи, но говорить об этом не хочу. Было бы несправедливо по отношению к моей команде, которая отлично поработала. Мне не нравится говорить о судье. Я сказал ему, что думаю, но озвучивать это публично не собираюсь», — приводит слова Флика Marca.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем двухматчевого противостояния, где сыграют «ПСЖ» и «Арсенал».

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