«Сказал арбитру всё, что думаю». Флик пожаловался на судей матча «Интер» — «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о судействе в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с «Интером», который завершился домашней победой итальянской команды в дополнительное время — 4:3. Главным арбитром встречи был польский рефери Шимон Марциняк.

«В матче возникало несколько спорных ситуаций, и решения всегда принимались в пользу «Интера». Таков футбол — нужно это принять. Я горжусь командой. Порой кажется, что арбитр принимает несправедливые решения, но мы должны смириться и начать всё заново в следующем сезоне.

Я, конечно, думаю о решениях судьи, но говорить об этом не хочу. Было бы несправедливо по отношению к моей команде, которая отлично поработала. Мне не нравится говорить о судье. Я сказал ему, что думаю, но озвучивать это публично не собираюсь», — приводит слова Флика Marca.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем двухматчевого противостояния, где сыграют «ПСЖ» и «Арсенал».

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