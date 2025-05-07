Глава ФИФА Инфантино ответил на вопрос о возможном возвращении России на турниры

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на вопрос о возможном возвращении российских команд на международные турниры.

«Сейчас Россия отстранена. Мы надеемся, что что‑то произойдёт, наступит мир, и тогда Россия будет возвращена на соревнования», — приводит слова Инфантино Real America’s Voice в соцсетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА разрабатывает план действий по снятию санкций с российских команд и работает над возвращением страны в международные соревнования. В марте текущего года президент РФС Александр Дюков в интервью допустил, что снятие бана с российских команд возможно в ближайшее время.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.