Противостояние «Интер» — «Барселона» повторило рекорд полуфиналов ЛЧ всех времён

Противостояние миланского «Интера» и испанской «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 повторило рекорд всех времён в рамках главного еврокубкового турнира на этой стадии по голам. Об этом сообщает Opta Sport.

Команды по сумме двух встреч забили 13 голов (3:3, 4:3 д. вр.). Это лучший результат в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Ранее столько же голов за два матча одного противостояния на этой стадии было забито в играх сезона-2017/2018. Тогда английский «Ливерпуль» прошёл римскую «Рому» также с общим счётом 7:6 (5:2, 2:4).

Напомним, «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов текущего розыгрыша, где сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

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