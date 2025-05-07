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Противостояние «Интер» — «Барселона» повторило рекорд полуфиналов ЛЧ всех времён

Противостояние «Интер» — «Барселона» повторило рекорд полуфиналов ЛЧ всех времён
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Противостояние миланского «Интера» и испанской «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 повторило рекорд всех времён в рамках главного еврокубкового турнира на этой стадии по голам. Об этом сообщает Opta Sport.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

Команды по сумме двух встреч забили 13 голов (3:3, 4:3 д. вр.). Это лучший результат в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Ранее столько же голов за два матча одного противостояния на этой стадии было забито в играх сезона-2017/2018. Тогда английский «Ливерпуль» прошёл римскую «Рому» также с общим счётом 7:6 (5:2, 2:4).

Напомним, «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов текущего розыгрыша, где сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

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