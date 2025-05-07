Александр Мостовой отреагировал на выход «Интера» в финал ЛЧ после победы над «Барселоной»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе «Интера» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Барселоной». Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 4:3.

«Вот вам и «Барселона»… Орали, кричали: «Флик, Флик, Флик, красивый футбол — всё шикарно, всё здорово». За две игры получили семь мячей. Семь! Многие команды, которые не в красивый, в ужасный футбол играют, столько не пропускают, поэтому, ребят, все эти разговоры в пользу, сами понимаете… Поэтому «Интер» — молодцы. «Барсу» жалко. Ну, футбол вот таков (смеётся)», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (7:6) «нерадзурри» вышли в финал главного еврокубкового турнира. Это будет их седьмой финал в истории Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов. У итальянской команды три титула в шести сыгранных финалах.

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