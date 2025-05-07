Юрий Жирков назвал самого сложного соперника в своей карьере

Экс-полузащитник национальной команды России Юрий Жирков назвал самого сложного соперника в своей карьере.

«Вспомнился Майкон почему-то. Четвертьфинал Лиги чемпионов «Интер» — «Челси». Когда на тебя такая машина бежит. Психологически я казался себе маленьким, что хрен его остановишь», — сказал Жирков в эфире подкаста Smol Talk.

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за лондонский «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.