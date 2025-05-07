В Европе осталась всего одна команда, претендующая на требл

Испанская «Барселона» проиграла миланскому «Интеру» в сверхрезультативном ответном матче полуфинала плей-офф Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча завершилась со счётом 4:3 по итогам дополнительного времени. Таким образом, каталонцы потеряли шансы выиграть требл по итогам сезона.
Единственной командой, которая всё ещё претендует на победу в Лиге чемпионов, Кубке своей страны и внутреннем чемпионате — французский «Пари Сен-Жермен». С учётом победы в Суперкубке Франции парижане могут взять по итогам сезона четыре трофея.
Отметим, ранее «Интер» также претендовал на три титула, однако проиграл в полуфинале Кубка Италии в миланском дерби. «Нерадзурри» по ходу сезона также не смогли выиграть Суперкубок Италии, уступив в финале всё тому же «Милану».
Кроме того, несмотря на вылет из Лиги чемпионов, сине-гранатовые могут стать обладателями так называемого «внутреннего требла». В активе подопечных Флика есть победа в Кубке и Суперкубке Испании, а также четырёхочковое преимущество над мадридским «Реалом» в турнирной таблице Ла Лиге за четыре тура до конца розыгрыша.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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