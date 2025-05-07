Ямаль: я сдержу своё обещание и верну трофей Лиги чемпионов в Барселону

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал поражение «блауграны» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» (3:4 ОТ). Сине-гранатовые завершили свои выступления в турнире, уступив по сумме двух матчей со счётом 6:7.
«Мы отдали все силы, но мы вернёмся, не сомневайтесь. Мы не остановимся, пока не вернём этот клуб туда, где ему самое место — на самую вершину. Я сдержу своё обещание и привезу кубок чемпионов в Барселону. Мы не остановимся, пока не добьёмся этого», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в соцсетях.
В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.
Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом:
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