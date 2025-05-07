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Ямаль: я сдержу своё обещание и верну трофей Лиги чемпионов в Барселону

Ямаль: я сдержу своё обещание и верну трофей Лиги чемпионов в Барселону
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал поражение «блауграны» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером» (3:4 ОТ). Сине-гранатовые завершили свои выступления в турнире, уступив по сумме двух матчей со счётом 6:7.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Мы отдали все силы, но мы вернёмся, не сомневайтесь. Мы не остановимся, пока не вернём этот клуб туда, где ему самое место — на самую вершину. Я сдержу своё обещание и привезу кубок чемпионов в Барселону. Мы не остановимся, пока не добьёмся этого», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 24 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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