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Дармиан утешал Рафинью, Индзаги прыгал от счастья. Яркие фото победы «Интера»

Дармиан утешал Рафинью, Индзаги прыгал от счастья. Яркие фото победы «Интера»
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6 мая в Милане на стадионе «Сан-Сиро» (Джузеппе Меацца) состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встречались «Интер» и «Барселона». В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 4:3 в пользу хозяев. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу итальянского клуба.

Яркие кадры с матча «Интер» — «Барселона» — в фотоподборке «Чемпионата».

На 22-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. В конце первого тайма полузащитник Хакан Чалханоглу укрепил преимущество хозяев, забив с пенальти.

На 54-й минуте полузащитник Эрик Гарсия сократил отставание сине-гранатовых. В середине второго тайма полузащитник гостей Дани Ольмо сравнял счёт в матче. В конце второго тайма нападающий Рафинья вывел сине-гранатовых вперёд. На 90+3-й минуте забитым мячом отметился защитник «Интера» Франческо Ачерби. На 99-й минуте четвёртый гол миланского клуба во встрече забил полузащитник Давиде Фраттези.

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