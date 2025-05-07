«Бавария» — это не команда». Жирков рассказал, как из-за Гинера он не переехал в Мюнхен

Экс-полузащитник национальной команды России Юрий Жирков рассказал, что президент московского ЦСКА Евгений Гинер заблокировал его переход в мюнхенскую «Баварию» в 2009 году.

«Гинер озвучил две команды — «Челси» и «Бавария». Я сказал, что поеду в «Баварию». Он ответил, что «Бавария» — это не команда. Вот «Челси»...» — сказал Жирков в эфире подкаста Smol Talk.

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за лондонский «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.