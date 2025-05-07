Жирков назвал самого сильного партнёра по команде в своей карьере

Экс-полузащитник национальной команды России Юрий Жирков назвал самого сильного партнёра по команде в своей футбольной карьере.

«Самый сильный Роберто Карлос. Во всех планах — и как игрок, и как человек. Я даже помню, про себя думал: «Попади (я) в «Реал Мадрид», с такими игроками было бы намного легче пройти какой-то футбольный путь». Не во всех командах были люди, которые тебе помогали, принимали в команду. А Карлос и в человеческом плане, и в футбольном был мастером. Мастером всего», — сказал Жирков в эфире подкаста Smol Talk.

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за лондонский «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.