Юрий Жирков рассказал о проблемах с деньгами во время игровой карьеры

Экс-полузащитник национальной команды России Юрий Жирков поделился воспоминаниями о своих выступлениях в составе тамбовского «Спартака».

«Где было комфортнее всего с точки зрения футбола? Наверное, в тамбовском «Спартаке» с зарплатой в пять тысяч рублей. Её ни на что не хватало (смеётся)», — сказал Жирков в эфире подкаста Smol Talk.

Напомним, в ходе профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за лондонский «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.