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«Интер» вышел в 7-й финал КЕЧ/ЛЧ и может взять 4-й трофей главного еврокубка в истории

«Интер» вышел в 7-й финал КЕЧ/ЛЧ и может взять 4-й трофей главного еврокубка в истории
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Миланский «Интер» переиграл испанскую «Барселону» по итогам двухматчевого противостояния со счётом 7:6 в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Таким образом, «нерадзурри» вышли в седьмой финал Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов в истории турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

Отметим, за шесть уже сыгранных финалов итальянская команда одержала три победы: в 1964 году, а 1965-м и в 2010-м. В победных финалах «Интер» обыгрывал «Реал» (3:1 — 1964), «Бенфику» (1:0 — 1965) и «Баварию» (2:0 — 2010). Потенциальный титул текущего розыгрыша может стать пятым для «нерадзурри».

Проигрывал миланский клуб в финалах также трёх кампаний — «Селтику» (1:2) в 1957 году, а также «Аяксу» (0:2) в 1972-м и «Манчестер Сити» (0:1) в 2023-м.

Напомним, В решающем матче Лиги чемпионов текущего розыгрыша «Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

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