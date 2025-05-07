«Интер» вышел в 7-й финал КЕЧ/ЛЧ и может взять 4-й трофей главного еврокубка в истории

Миланский «Интер» переиграл испанскую «Барселону» по итогам двухматчевого противостояния со счётом 7:6 в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Таким образом, «нерадзурри» вышли в седьмой финал Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов в истории турнира.

Отметим, за шесть уже сыгранных финалов итальянская команда одержала три победы: в 1964 году, а 1965-м и в 2010-м. В победных финалах «Интер» обыгрывал «Реал» (3:1 — 1964), «Бенфику» (1:0 — 1965) и «Баварию» (2:0 — 2010). Потенциальный титул текущего розыгрыша может стать пятым для «нерадзурри».

Проигрывал миланский клуб в финалах также трёх кампаний — «Селтику» (1:2) в 1957 году, а также «Аяксу» (0:2) в 1972-м и «Манчестер Сити» (0:1) в 2023-м.

Напомним, В решающем матче Лиги чемпионов текущего розыгрыша «Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

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