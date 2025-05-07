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Александр Гришин назвал команду, с которой «Краснодар» может потерять очки в концовке РПЛ

Александр Гришин назвал команду, с которой «Краснодар» может потерять очки в концовке РПЛ
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о единственной команде, с которой лидер Российской Премьер-Лиги «Краснодар» может потерять очки в концовке сезона-2024/2025 чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Однозначно с ЦСКА. Армейцы играют у себя дома, во второй части они потеряли меньше всех очков, по‑моему, три раза вничью только сыграли, а остальные все матчи выиграли, не считая Кубка России. Поэтому матч с ЦСКА будет самым сложным для «Краснодара». В этой игре всё и решится, кто за какие места будет бороться. Для ЦСКА этот матч тоже важен, так как идёт борьба за бронзовые медали со «Спартаком», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

За три тура до финиша Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 61 очком. У «Зенита», занимающего вторую строчку, 57 очков после 27 встреч. В 28-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет в Москве с ЦСКА. Матч состоится в субботу, 10 мая.

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