Вратарь «Химок» Никита Кокарев высказался об интересе к нему со стороны «Зенита»

Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев поделился информацией об интересе к нему со стороны санкт-петербургского «Зенита».

— Когда ты переходил в «Химки», тебя не смущали внешние факторы? Перестановки тренеров, проблемы с деньгами.

— Была цель — играть в РПЛ. Я этого хотел и долго к этому стремился. Понимал, что это реальная возможность, реальная конкуренция.

— Тогда писали, что «Зенит» тобой интересовался.

— Я лично не контактировал с клубом. Взаимодействие, скорее всего, было с моими представителями, — сказал Кокарев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Всего в текущем сезоне Кокарев сыграл за подмосковный клуб во всех турнирах в 23 матчах, в которых пропустил 44 мяча. Также на счету россиянина шесть сыгранных встреч «на ноль».

После 22 проведённых встреч «Химки» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 23 набранных очка.

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