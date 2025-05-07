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Симоне Индзаги может стать восьмым итальянским тренером-победителем КЕЧ/ЛЧ

Симоне Индзаги может стать восьмым итальянским тренером-победителем КЕЧ/ЛЧ
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после выхода в финал Лиги чемпионов сезона-2024/2025 может стать восьмым итальянским тренером-победителем главного еврокубкового турнира.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

Ранее Индзаги не выиграл трофей Лиги чемпионов. Среди итальянских тренеров, кому удалось покорить этот престижный турнир, значатся выдающиеся имена: Нерео Рокко, приводивший «Милан» к победам в Кубке европейских чемпионов в 1963 и 1969 годах; Джованни Трапаттони, который выиграл турнир с «Ювентусом» в сезоне 1984/1985; Арриго Сакки, дважды поднимавший кубок с «Миланом» в конце 1980-х — в 1989 и 1990 годах; Фабио Капелло, одержавший триумф с «россонери» в 1993/1994; Марчелло Липпи, который привёл «Ювентус» к победе в 1995/1996; Роберто Ди Маттео, покоривший Лигу чемпионов с лондонским «Челси» в сезоне 2011/2012; и, конечно, Карло Анчелотти, обладатель пяти титулов, включая два с «Миланом» (2003, 2007) и три с мадридским «Реалом» (2014, 2022, 2024).

Напомним, по итогам двухматчевого противостояния в полуфинале Лиги чемпионов «Интер» был сильнее «Барселоны» (7:6 — 3:3, 4:3 д. вр.). В решающем матче «нерадзурри» встретятся с «ПСЖ» или «Арсеналом».

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