«Интер» обыграл «Барселону» в четвёртый раз за 18 матчей
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Победа миланского «Интера» над испанской «Барселоной» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:3 д.в.) стала четвёртой для итальянского клуба в истории очных противостояний, которая насчитывает теперь 18 встреч. В шести случая была зафиксирована ничья, восемь побед над «Интером» одержали сине-гранатовые.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
В матчах с «Барселоной» за всю историю игроки «Интернационале» добыли 22,22 % побед — это самый низкий показатель среди всех соперников, с которыми чёрно-синие встречались не менее семи раз.
При этом основное время трёх последних матчей между «Интером» и каталонцами заканчивалось с ничейным счётом 3:3.
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