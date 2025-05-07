«Интер» обыграл «Барселону» в четвёртый раз за 18 матчей

Победа миланского «Интера» над испанской «Барселоной» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (4:3 д.в.) стала четвёртой для итальянского клуба в истории очных противостояний, которая насчитывает теперь 18 встреч. В шести случая была зафиксирована ничья, восемь побед над «Интером» одержали сине-гранатовые.

В матчах с «Барселоной» за всю историю игроки «Интернационале» добыли 22,22 % побед — это самый низкий показатель среди всех соперников, с которыми чёрно-синие встречались не менее семи раз.

При этом основное время трёх последних матчей между «Интером» и каталонцами заканчивалось с ничейным счётом 3:3.

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