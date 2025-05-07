Генсекретарь РФС рассказал об акции «Бессмертный полк» в российском футболе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о решении в честь 80-летнего юбилея Великой Победы провести акцию «Бессмертный полк» на российских футбольных матчах конца апреля — начала мая 2025 года.

«На футбольных матчах мы совместно с Администрацией Президента РФ и движением «Бессмертный полк» решили провести беспрецедентную по масштабу акцию — впервые реализовать значимое для миллионов россиян шествие на официальных спортивных соревнованиях, где и игроки, и судьи, и тренеры выносят фотографии своих близких, ветеранов-фронтовиков клуба. Кроме того, каждый болельщик имеет возможность распечатать аналогичные портреты и прийти на стадион с фотографией своего родственника, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Специально для этого нами разработан тематический шаблон, который уже используют клубы и болельщики. На стадионах будут звучать песни военных лет, мы растянем точные копии Знамени Победы, проведем минуту молчания в память о павших воинах. Такие акции пройдут не только матчах Кубка страны и профессиональных лиг, но и на матчах женской Суперлиги, МФЛ и ЮФЛ. Таким образом, мы хотим объединить все футбольное сообщество в рамках празднования 80-летия Победы», — приводит слова Митрофанова «КП Спорт».

Акция «Бессмертный полк» состоялась на матчах Фонбет Кубка России, которые прошли 29-30 апреля, и играх 27-го тура РПЛ (2-5 мая). Футболисты и арбитры выходили на матчи с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Нападающий «Ростова» Егор Голенков, забивший гол в ворота «Локомотива» в выездной встрече второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России (2:0), отпраздновал его посвящением своим близким — ветеранам ВОВ.

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