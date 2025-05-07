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Вратарь «Химок» Никита Кокарев оценил свой дебютный сезон в РПЛ

Вратарь «Химок» Никита Кокарев оценил свой дебютный сезон в РПЛ
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22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался о своём первом сезоне в Российской Премьер-Лиге.

— Первый сезон в РПЛ – и сразу прорывной. Как ты его оцениваешь?
— Мне нравится моя игра. Радует, что виден прогресс, что не стою на месте. Видна работа, которую мы проделали с тренерским штабом и тренером вратарей. Стабильность у вратарей приходит с опытом. Видимо, опыт начинает появляться, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Никита Кокарев перешёл в «Химки» из выступающего в Мелбет Первой лиге тульского «Арсенала» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за клуб во всех турнирах (шесть «сухих», 44 пропущенных гола), в том числе 19 в РПЛ (пять «сухих», 32 пропущенных гола).

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