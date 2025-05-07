«Плакал два дня». Лаутаро — о выходе на поле после травмы в ответной игре с «Барселоной»

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал своё появление на поле в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Барселоной» (4:3 д. вр.) после травмы в первой игре между командами в столице Каталонии (3:3).

«В первом матче было очень сложно, мы играли с сильным соперником и боролись до последней минуты. Я чувствовал, что у меня есть проблемы с ногой — даже плакал два дня, потому что очень хотел выйти на поле. Сегодня я старался восстановиться настолько, насколько мог, несмотря на то что не был полностью готов. Обещал семье, что выйду и помогу команде. Сейчас наш приоритет — восстановить силы, ведь впереди ещё много важных матчей», — приводит слова Мартинеса Tuttomercatoweb.

Напомним, у 27-летнего аргентинца было диагностировано растяжение мышц, но футболист сумел восстановиться меньше чем за неделю, выйти в стартовом составе «нерадзурри» на ответный матч с сине-гранатовыми и отметиться забитым голом.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

Материалы по теме Симоне Индзаги может стать восьмым итальянским тренером-победителем КЕЧ/ЛЧ

Самые опасные травмы в футболе: