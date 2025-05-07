Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наср — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Плакал два дня». Лаутаро — о выходе на поле после травмы в ответной игре с «Барселоной»

«Плакал два дня». Лаутаро — о выходе на поле после травмы в ответной игре с «Барселоной»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал своё появление на поле в ответном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с «Барселоной» (4:3 д. вр.) после травмы в первой игре между командами в столице Каталонии (3:3).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«В первом матче было очень сложно, мы играли с сильным соперником и боролись до последней минуты. Я чувствовал, что у меня есть проблемы с ногой — даже плакал два дня, потому что очень хотел выйти на поле. Сегодня я старался восстановиться настолько, насколько мог, несмотря на то что не был полностью готов. Обещал семье, что выйду и помогу команде. Сейчас наш приоритет — восстановить силы, ведь впереди ещё много важных матчей», — приводит слова Мартинеса Tuttomercatoweb.

Напомним, у 27-летнего аргентинца было диагностировано растяжение мышц, но футболист сумел восстановиться меньше чем за неделю, выйти в стартовом составе «нерадзурри» на ответный матч с сине-гранатовыми и отметиться забитым голом.

В финале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «ПСЖ» или «Арсеналом».

Материалы по теме
Симоне Индзаги может стать восьмым итальянским тренером-победителем КЕЧ/ЛЧ

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android