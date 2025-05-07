«Интер» выбил «Барселону» из полуфинала ЛЧ, «Вашингтон» проиграл матч КС. Главное к утру

Миланский «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов по итогам ответного матча-триллера с «Барселоной» с дополнительным временем и семью голами, «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в овертайме первого матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли, «Голден Стэйт Уорриорз» начал с выездной победы серию 1/4 финала плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».