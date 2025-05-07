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7 мая главные новости спорта, Лига чемпионов, результаты плей-офф НХЛ, НБА, пляжный футбол

«Интер» выбил «Барселону» из полуфинала ЛЧ, «Вашингтон» проиграл матч КС. Главное к утру
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Миланский «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов по итогам ответного матча-триллера с «Барселоной» с дополнительным временем и семью голами, «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в овертайме первого матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли, «Голден Стэйт Уорриорз» начал с выездной победы серию 1/4 финала плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Интер» победил «Барселону» в матче с семью забитыми мячами и вышел в финал Лиги чемпионов.
  2. «Вашингтон» проиграл «Каролине» в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. Овечкин без очков.
  3. «Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» в стартовом матче серии плей-офф. У Батлера дабл-дабл.
  4. Александр Овечкин повторил достижение Павла Дацюка в Кубке Стэнли.
  5. «Эдмонтон» отыгрался с 0:2 и победил в гостях «Вегас» в первом матче серии Кубка Стэнли.
  6. 39-летний Овечкин обошёл двух игроков и вышел на 84-е место по числу матчей в плей-офф НХЛ.
  7. Стефен Карри досрочно завершил матч плей-офф НБА с «Миннесотой» из-за травмы.
  8. Макдэвид стал вторым самым быстрым игроком, набравшим 90 ассистов в истории Кубка Стэнли.
  9. 48 очков Митчелла не помогли «Кливленду» избежать поражения в матче серии с «Индианой».
  10. Стали известны все участники 1/4 финала чемпионата мира — 2025 по пляжному футболу.
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