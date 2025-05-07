«Интер» выбил «Барселону» из полуфинала ЛЧ, «Вашингтон» проиграл матч КС. Главное к утру
Миланский «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов по итогам ответного матча-триллера с «Барселоной» с дополнительным временем и семью голами, «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в овертайме первого матча четвертьфинальной серии Кубка Стэнли, «Голден Стэйт Уорриорз» начал с выездной победы серию 1/4 финала плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Интер» победил «Барселону» в матче с семью забитыми мячами и вышел в финал Лиги чемпионов.
- «Вашингтон» проиграл «Каролине» в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. Овечкин без очков.
- «Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» в стартовом матче серии плей-офф. У Батлера дабл-дабл.
- Александр Овечкин повторил достижение Павла Дацюка в Кубке Стэнли.
- «Эдмонтон» отыгрался с 0:2 и победил в гостях «Вегас» в первом матче серии Кубка Стэнли.
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