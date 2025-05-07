Мхитарян отреагировал на выход «Интера» в финал ЛЧ после победы над «Барселоной»

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о победе «нерадзурри» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Барселоной». Игра завершилась со счётом 4:3 по итогам дополнительного времени.
«Мы отдали всё. Верили до самого конца. Единой командой. Вместе с нашими болельщиками, которые толкнули нас вперёд на каждом шагу. Эти ощущения — невероятные! Сердце Италии бьётся в чёрно-синих тонах. Вперёд, «Интер»! Всегда!» — написал Мхитарян на своей странице в соцсетях.
Таким образом, миланский клуб вышел в финал главного еврокубкового турнира, сделав это во второй раз за три сезона. В решающем матче «Интеру» предстоит встретиться с победителем двухматчевого противостояния между «ПСЖ» и «Арсеналом».
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