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Мхитарян отреагировал на выход «Интера» в финал ЛЧ после победы над «Барселоной»

Мхитарян отреагировал на выход «Интера» в финал ЛЧ после победы над «Барселоной»
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Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян высказался о победе «нерадзурри» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов — 2024/2025 с «Барселоной». Игра завершилась со счётом 4:3 по итогам дополнительного времени.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Мы отдали всё. Верили до самого конца. Единой командой. Вместе с нашими болельщиками, которые толкнули нас вперёд на каждом шагу. Эти ощущения — невероятные! Сердце Италии бьётся в чёрно-синих тонах. Вперёд, «Интер»! Всегда!» — написал Мхитарян на своей странице в соцсетях.

Таким образом, миланский клуб вышел в финал главного еврокубкового турнира, сделав это во второй раз за три сезона. В решающем матче «Интеру» предстоит встретиться с победителем двухматчевого противостояния между «ПСЖ» и «Арсеналом».

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