Генсек РФС высказался о значимости футбола в России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о значимости футбола в России в контексте введения нового праздника — Всероссийского дня футбола, который будет отмечаться в последнюю субботу мая.

«Мы действительно выбрали дорогу на большую открытость сборной России. Национальная команда существует не ради самой себя, а для страны, для народа и болельщиков. Футбол — это огромная индустрия. Прежде всего огромное количество людей. В различных проектах РФС в настоящий момент принимает участие порядка 5 миллионов игроков, которые участвуют в соревнованиях, как в массовом, детском, так и профессиональном футболе. Один только проект «Футбол в школе» — это 1 млн 800 тысяч детей. Огромное количество людей работают в индустрии футбола. Спортивные журналисты — тоже часть футбола.

А есть ещё болельщики, которых гораздо больше. Если мы посмотрим оценку, 56% населения страны — это болельщики. И все эти люди абсолютно точно заслуживают своего праздника», — приводит слова Митрофанова «Комсомольская правда».