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Вратарь «Химок» Кокарев высказался о бойкоте игроков клуба из-за задержек по зарплате

Вратарь «Химок» Кокарев высказался о бойкоте игроков клуба из-за задержек по зарплате
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Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев ответил на вопросы о ситуации с бойкотом командой тренировок в середине апреля 2025 года из-за задержек зарплаты.

— Как тебе жилось в условиях бойкота тренировок? Какие мысли были в этот момент?
— В любом случае мысли были о предстоящей игре. Для нас любой матч сейчас – это финал и шанс набрать очки. Хотелось, чтобы всё как можно скорее разрешилось наилучшим для всех образом.

— Почему до этого дошло и как вообще опишешь ситуацию?
— Я не могу её достоверно оценивать, поскольку не знаю всех нюансов. Думаю, что на всё происходящее повлияли внешние обстоятельства. Испытал облегчение, когда к нам приехал Алаев. Благодарны ему за участие, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ситуация с бойкотом тренировок игроками «Химок» разрешилась после визита на базу клуба президента РПЛ Александра Алаева. 18 апреля футболисты приступили к тренировочным занятиям. В трёх последующих матчах «Химки» набрали два очка, после выездного поражения от «Зенита» (0:1) сыграв две домашние ничьи с «Акроном» (2:2) и «Ростовом» (1:1).

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