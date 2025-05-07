Генсекретарь РФС: место России в таблице коэффициентов УЕФА было отнято незаконно

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о перспективах возвращения России на высокие позиции в таблице коэффициентов УЕФА.

— Вы говорили о том, что будете вести диалог с УЕФА о нашем возвращении на прежние места в той же таблице коэффициентов. У РФС есть дорожная карта, как это сделать? Или, возможно, уже сейчас имеются какие-то договорённости?

— Договорённости с УЕФА нет. То есть неправильно говорить о том, что всё уже проговорено, и мы просто ждём возвращения, и сразу выйдем на 11-е или восьмое место. Но мы этот вопрос точно будем ставить. Наше место было отнято у российских клубов так же незаконно, как и все решения об отстранении сборной и клубов от соревнований. В принципе, дальше можно порассуждать и о тех деньгах, которые могли бы получать наши клубы, если бы они участвовали в этих соревнованиях. Которые кто-то получил вместо нас. Но про деньги разговор вряд ли будет возможен, а вот то, что касается места, это абсолютно объективная переговорная позиция, которая будет иметь место, — приводит слова Митрофанова «КП Спорт».

В феврале 2022 года руководство УЕФА приняло основанное на политических причинах решение об отстранении всех российских клубов и сборных от международных турниров. К этому моменту Россия находилась на девятом месте в таблице коэффициентов УЕФА, при этом борьбу в 1/8 финала Лиги Европы должен был продолжить московский «Спартак». По итогам евросезона-2021/2022 Россия осталась на 10-й строчке рейтинга.

Клубы РПЛ не могли принимать участия в еврокубках и повышать коэффициент во всех последующих евросезонах, в связи с чем в текущей таблице коэффициентов УЕФА Россия находится на 30-м месте.

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