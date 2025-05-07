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Расшифровка диалога Трампа и Инфантино на тему возможного участия России на ЧМ-2026

Расшифровка диалога Трампа и Инфантино на тему возможного участия России на ЧМ-2026
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Президент США Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино на встрече в Белом доме затронули тему отстранения России от международных соревнований по футболу, в том числе и предстоящего чемпионата мира в 2026 году. «Чемпионат» приводит расшифровку диалога Трампа и Инфантино:

Журналист: Россия отстранена от участия в предстоящем чемпионате мира. Какова ваша позиция?
Трамп: Я не знал этого. Это так?
Инфантино: Да.
Трамп: Вы хотите объяснить?
Инфантино: Это так. На данный момент они отстранены, но мы надеемся, что...
Трамп: Он босс. Не я главный в этом вопросе.
Инфантино: Мы надеемся, что что-то произойдёт и наступит мир, а Россию вернут.
Трамп: Это возможно. И это было бы хорошим стимулом, верно?

Российские футбольные сборные и клубы отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года.

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