Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 на 7 мая

Сегодня, 7 мая, пройдёт один ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание Лиги чемпионов УЕФА 7 мая (время — московское):

22:00. «ПСЖ» (Франция) — «Арсенал» (Англия).

Первый матч между этими командами завершился со счётом 1:0 в пользу парижан. Единственный гол в той встрече забил вингер Усман Дембеле, поразивший ворота «канониров» уже на четвёртой минуте игры. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».