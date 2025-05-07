«ПСЖ» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00

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Сегодня, 7 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «ПСЖ» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер из Германии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первая игра между этими командами завершилась со счётом 1:0 в пользу французского гранда. В составе парижского клуба голом отметился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии.

Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны». Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».