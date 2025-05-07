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Вратарь «Химок» Никита Кокарев рассказал, зачем учил болбоев правильно подавать мячи

Вратарь «Химок» Никита Кокарев рассказал, зачем учил болбоев правильно подавать мячи
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Голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал, с какой целью учил юных болбоев правильно подавать мячи.

— Ты не так давно даже лекцию болбоям устроил.
— Ребята первый раз мячи подавали. Не знали, что делать, как правильно. Они маленькие, им никто ничего не объяснил. Я понял, что надо взять это в свои руки. Пацанам нужно было чувствовать ритм игры. Когда мы играем на выезде, все болбои соперников понимают, когда нужно придержать мяч, когда нужно чуть хитрость проявить. Это небольшие футбольные секреты, но они важны. Болбои — тоже часть нашей команды, наши игроки. Но пацаны всё поняли, нормально отреагировали.

— Со следующего сезона с хитростями будет сложнее. Судьи начнут восемь секунд отсчитывать.
— Это интересно, да. Я не понимаю, с какого момента будут они отсчитываться: когда вратарь мяч поймал или когда он встал с газона и готов вводить мяч, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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