Вратарь «Интера» Зоммер — о матче с «Барсой»: многие сдались бы при счёте 2:3, а мы — нет

Голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу итальянской команды. По сумме двух игр счёт 7:6 в пользу «Интера».

«Я очень счастлив: мы провели невероятный матч. Какой удар запомню? Последний от Ламина Ямаля; он великолепный игрок и, к счастью, не забил. Многие команды сдались бы при счёте 2:3, а мы — нет. И добились волевой победы», — приводит слова Зоммера официальный сайт УЕФА.

«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал». Первая встреча между этими командами завершилась победой парижан со счётом 1:0. Ответная игра состоится сегодня, 7 мая.