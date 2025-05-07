Вратарь «Интера» Зоммер — о матче с «Барсой»: многие сдались бы при счёте 2:3, а мы — нет
Поделиться
Голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной». Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу итальянской команды. По сумме двух игр счёт 7:6 в пользу «Интера».
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
«Я очень счастлив: мы провели невероятный матч. Какой удар запомню? Последний от Ламина Ямаля; он великолепный игрок и, к счастью, не забил. Многие команды сдались бы при счёте 2:3, а мы — нет. И добились волевой победы», — приводит слова Зоммера официальный сайт УЕФА.
«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал». Первая встреча между этими командами завершилась победой парижан со счётом 1:0. Ответная игра состоится сегодня, 7 мая.
Комментарии
- 7 мая 2025
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:37
-
10:35
-
10:29
-
10:21
-
10:18
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
09:58
-
09:49
-
09:45
-
09:34
-
09:25
-
09:19
-
09:18
-
09:08
-
09:00
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:58
-
06:42
-
05:55
-
05:49
-
04:56
-
04:36
-
04:05
-
03:51
-
03:30
-
03:25