Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Химок» Кокарев высказался о возможном трансфере в «Краснодар»

Вратарь «Химок» Кокарев высказался о возможном трансфере в «Краснодар»
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался о перспективе трансфера в «Краснодар».

— Допустим, что тебе летом звонят из «Краснодара» и говорят: «Возвращайся». Что скажешь?
— Это было бы интересно, я бы об этом точно подумал.

— Даже если не будет гарантий практики?
— Не знаю, согласился бы я, но точно бы задумался. Это мой футбольный дом, меня там воспитали. Но мне важно чувствовать, что я развиваюсь, постоянно играть, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Никита Кокарев перешёл в «Химки» из выступающего в Мелбет Первой лиге тульского «Арсенала» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за клуб во всех турнирах (шесть «сухих», 44 пропущенных гола), в том числе 19 в РПЛ (пять «сухих», 32 пропущенных гола).

Материалы по теме
Эксклюзив
Вратарь «Химок» Кокарев высказался о бойкоте игроков клуба из-за задержек по зарплате
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android