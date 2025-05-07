Кларенс Зеедорф — о матче «Интер» — «Барселона»: поражён, что «нерадзурри» не сдались

Бывший нидерландский полузащитник Кларенс Зеедорф высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Барселоной». Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу итальянской команды. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу «Интера». Отметим, что Зеедорф в своё время успел поиграть за «Интер» и мадридский «Реал».
«Думаю, на сегодня эмоций достаточно! В первом тайме «Интер» был на высоте, однако «Барселона» отыгралась, и «Интер» уже выглядел не слишком энергично. Но что меня поразило, так это то, что он не сдался. Кто бы мог подумать, что ему по силам так поздно сравнять счёт против «Барселоны»!» — приводит слова Зеедорфа официальный сайт УЕФА.
«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал». Первая встреча между этими командами завершилась победой парижан со счётом 1:0. Ответная игра состоится сегодня, 7 мая.
- 7 мая 2025
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