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Генсек РФС рассказал, как относится к судейским ошибкам

Генсек РФС рассказал, как относится к судейским ошибкам
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о своём отношении к судьям и их ошибочным решениям.

«Судьи — это люди, которые по разным причинам могут совершить ошибку. Судья суда общей юрисдикции, арбитражного суда, обязательно для принятия решения удаляется в совещательную комнату. У него есть время проанализировать и подумать, чтобы не ошибиться. Судья на футбольном поле должен за одну секунду правильно выбрать позицию, всё увидеть, обладать определённым уровнем не только интеллектуальной, но и физической подготовки. Он должен иметь возможность оценивать обстановку и анализировать то, что происходит, принимать правильные решения — всего лишь за секунду», — приводит слова Митрофанова «Комсомольская правда».

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