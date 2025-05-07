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Президент ФИФА Инфантино: весь футбольный мир хочет, чтобы Россия вернулась

Джанни Инфантино, занимающий должность президента ФИФА, после встречи с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду на скорое возвращение России на международную футбольную арену.

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«Весь футбольный мир хочет, чтобы Россия вернулась. Это позволит молодым российским футболистам играть на международной арене. Мечтаю, чтобы все страны были частью ФИФА и соревновались», — cказал Инфантино в видео, опубликованном на YouTube-канале «KFOX14».

Во время встречи Трамп признался, что не знал о неучастии России на чемпионате мира 2026 года. Президент США подчеркнул, что возвращение России в международный футбол станет хорошим стимулом для урегулирования украинского конфликта.

Россия отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА от февраля 2022 года.