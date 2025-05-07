«Урал» обратился в ЭСК РФС по пяти моментам матча с «Родиной»
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Екатеринбургский «Урал» обратился в ЭСК РФС по пяти моментам матча 31-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной». Встреча состоялась 4 мая и завершилась победой «Родины» со счётом 3:2.
Россия — Мелбет Первая лига . 31-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 64' 1:1 Тимошенко – 67' 1:2 Секулич – 69' 2:2 Гейе – 82' 3:2 Гейе – 90+5'
«Урал» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизоды с тремя назначенными пенальти на 30-й, 77-й и 89-й минутах матча. По мнению клуба, арбитр Фролов ошибочно назначил каждый из них. Также «Урал» считает ошибочной процедуру исполнения пенальти на 90+5-й минуте матча, так как игрок «Родины» вошёл в штрафную площадь до удара.
Клуб из Екатеринбурга просит рассмотреть эпизод на 71-й минуте матча. По мнению «Урала», арбитр Фролов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Родины» за игру рукой», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
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