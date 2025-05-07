«Урал» обратился в ЭСК РФС по пяти моментам матча с «Родиной»

Екатеринбургский «Урал» обратился в ЭСК РФС по пяти моментам матча 31-го тура Мелбет Первой лиги с московской «Родиной». Встреча состоялась 4 мая и завершилась победой «Родины» со счётом 3:2.

«Урал» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизоды с тремя назначенными пенальти на 30-й, 77-й и 89-й минутах матча. По мнению клуба, арбитр Фролов ошибочно назначил каждый из них. Также «Урал» считает ошибочной процедуру исполнения пенальти на 90+5-й минуте матча, так как игрок «Родины» вошёл в штрафную площадь до удара.

Клуб из Екатеринбурга просит рассмотреть эпизод на 71-й минуте матча. По мнению «Урала», арбитр Фролов ошибочно не назначил пенальти в ворота «Родины» за игру рукой», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.