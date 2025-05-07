«Динамо» обратилось в ЭСК РФС после удаления Карраскаля в матче с «Крыльями»
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Московское «Динамо» обратилось в ЭСК РФС после удаления полузащитника Хорхе Карраскаля в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 27-й тур
05 мая 2025, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Нгамалё – 2' 1:1 Скопинцев – 31' 1:2 Гладышев – 55' 1:3 Гладышев – 82'
Удаления: нет / Карраскаль – 49'
«Динамо» просит ЭСК РФС рассмотреть эпизод на 48-й минуте матча. Арбитр Буланов показал красную карточку игроку «Динамо» Карраскалю за удар в лицо», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.
После 27 игр Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 встреч. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 матчей. «Динамо» — пятое, «Крылья Советов» — 10-е. Действующим чемпионом России является «Зенит».
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