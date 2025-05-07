Голкипер «Химок» Кокарев назвал свой лучший матч в сезоне

22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал о лучшем и худшем своём матче в нынешнем сезоне. Лучшим он назвал встречу, в которой «Химки» в гостях обыграли московский «Локомотив» (3:1). Худший матч — также с железнодорожниками (1:5 в Кубке России).
— Каким матчем больше всего доволен в этом сезоне?
— Когда победили «Локо» в гостях 3:1.
— А после какого не находил себе место?
— Тоже после «Локомотива», когда разгромно проиграли в Кубке России. Тяжёлый момент. Давно за матч столько голов не пропускал. После матча состояние было плохое, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Никита Кокарев перешёл в «Химки» из выступающего в Мелбет Первой лиге тульского «Арсенала» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за клуб во всех турнирах (шесть «сухих», 44 пропущенных гола), в том числе 19 в РПЛ (пять «сухих», 32 пропущенных гола).
- 7 мая 2025
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