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Голкипер «Химок» Кокарев назвал свой лучший матч в сезоне

Голкипер «Химок» Кокарев назвал свой лучший матч в сезоне
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22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал о лучшем и худшем своём матче в нынешнем сезоне. Лучшим он назвал встречу, в которой «Химки» в гостях обыграли московский «Локомотив» (3:1). Худший матч — также с железнодорожниками (1:5 в Кубке России).

Мир Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 3
Химки
Химки
0:1 Заболотный – 17'     1:1 Сарвели – 29'     1:2 Бакаев – 32'     1:3 Вера – 66'    

— Каким матчем больше всего доволен в этом сезоне?
— Когда победили «Локо» в гостях 3:1.

— А после какого не находил себе место?
— Тоже после «Локомотива», когда разгромно проиграли в Кубке России. Тяжёлый момент. Давно за матч столько голов не пропускал. После матча состояние было плохое, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Никита Кокарев перешёл в «Химки» из выступающего в Мелбет Первой лиге тульского «Арсенала» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за клуб во всех турнирах (шесть «сухих», 44 пропущенных гола), в том числе 19 в РПЛ (пять «сухих», 32 пропущенных гола).

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