Корнеев назвал полуфинал «Интер» — «Барселона» одним из лучших в истории Лиги чемпионов
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Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о победе «Интера» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с каталонским клубом. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 4:3. Первый матч закончился вничью (3:3). По сумме двух матчей «Интер» обыграл «Барселону» со счётом (7:6).
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
«100%, что полуфинал «Интер» — «Барселона» — один из лучших в истории Лиги чемпионов. Огромное количество голов, интрига, эмоции — всё это было на протяжении всего игрового времени в двух матчах. Когда смотришь это футбольное творение, всегда хочется, чтобы оно не заканчивалось. Круто!» — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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