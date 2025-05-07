Корнеев назвал полуфинал «Интер» — «Барселона» одним из лучших в истории Лиги чемпионов

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о победе «Интера» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 с каталонским клубом. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 4:3. Первый матч закончился вничью (3:3). По сумме двух матчей «Интер» обыграл «Барселону» со счётом (7:6).

«100%, что полуфинал «Интер» — «Барселона» — один из лучших в истории Лиги чемпионов. Огромное количество голов, интрига, эмоции — всё это было на протяжении всего игрового времени в двух матчах. Когда смотришь это футбольное творение, всегда хочется, чтобы оно не заканчивалось. Круто!» — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.