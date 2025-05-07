Дмитрий Пятибратов: у «Зенита» легче календарь, но фаворит гонки за титул — «Краснодар»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов оценил борьбу за чемпионство в этом сезоне РПЛ. По мнению российского специалиста, фаворитом гонки является «Краснодар». В последних трёх турах чемпионата России «быки» сыграют с ЦСКА, «Оренбургом» и московским «Динамо». «Зенит» ждут игры с «Динамо» Махачкала, «Ростовом» и «Ахматом».

«У «Зенита», кажется, легче календарь, но мы видели, как петербуржцы тяжело добывали победу в матче с «Пари НН». Поэтому на финишной прямой уже нет простых соперников. У «Краснодара» сейчас каждая игра будет сложной, потому что идёт колоссальное давление на игроков. Футболисты «быков» не так адаптированы к борьбе за чемпионство, как игроки «Зенита». Но и «Зенит» будет понимать, что права на ошибку нет. На мой взгляд, «Краснодар» всё же является фаворитом», — сказал Пятибратов в эфире «Матч ТВ».

После 27 матчей Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 61 очко. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 57 очков после 27 игр. Замыкает тройку лидеров чемпионата России ЦСКА с 52 очками после 27 встреч. Действующий чемпион России — «Зенит».