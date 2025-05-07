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Сергей Гуренко: без «Барселоны» финал Лиги чемпионов потерял свой колорит

Сергей Гуренко: без «Барселоны» финал Лиги чемпионов потерял свой колорит
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Бывший игрок «Ромы» Сергей Гуренко высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Барселоной». Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу итальянской команды. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу «Интера».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21'     2:0 Чалханоглу – 45+1'     2:1 Гарсия – 54'     2:2 Ольмо – 60'     2:3 Рафинья – 87'     3:3 Ачерби – 90+3'     4:3 Фраттези – 99'    

«Я бы не стал называть полуфинал «Интер» — «Барселона» одним из лучших в истории Лиги чемпионов. Бывали матчи и лучше. Каталонцы были немножко тяжеловатыми, но во втором тайме разыгрались. Мне кажется, что в этой игре были непонятные судейские решения. Даже VAR не смотрели при четвёртом забитом мяче. Пенальти тоже 50 на 50 — защитник был первым на мяче и играл в мяч.

Без «Барселоны» финал Лиги чемпионов потерял свой колорит. Каталонцы по игре и всем компонентам были фаворитами на победу в этом турнире. Однако ошибки в центре поля, особенно в первом тайме, не позволили команде пройти дальше. Сейчас «Интер» показывает футбол а-ля Моуринью. Однако теперь фаворитом на победу в Лиге чемпионов назвал бы кого-то из пары «Арсенал» — «ПСЖ», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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