Сергей Гуренко: без «Барселоны» финал Лиги чемпионов потерял свой колорит

Бывший игрок «Ромы» Сергей Гуренко высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «Интером» и «Барселоной». Встреча закончилась со счётом 4:3 в пользу итальянской команды. По сумме двух встреч счёт 7:6 в пользу «Интера».
«Я бы не стал называть полуфинал «Интер» — «Барселона» одним из лучших в истории Лиги чемпионов. Бывали матчи и лучше. Каталонцы были немножко тяжеловатыми, но во втором тайме разыгрались. Мне кажется, что в этой игре были непонятные судейские решения. Даже VAR не смотрели при четвёртом забитом мяче. Пенальти тоже 50 на 50 — защитник был первым на мяче и играл в мяч.
Без «Барселоны» финал Лиги чемпионов потерял свой колорит. Каталонцы по игре и всем компонентам были фаворитами на победу в этом турнире. Однако ошибки в центре поля, особенно в первом тайме, не позволили команде пройти дальше. Сейчас «Интер» показывает футбол а-ля Моуринью. Однако теперь фаворитом на победу в Лиге чемпионов назвал бы кого-то из пары «Арсенал» — «ПСЖ», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 7 мая 2025
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