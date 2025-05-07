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Генсек РФС рассказал, как VAR усложнил работу главных арбитров

Генсек РФС рассказал, как VAR усложнил работу главных арбитров
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов поделился мнением, как система VAR усложняет работу главных арбитров.

«Придумали ему [главному арбитру] помощников — VAR. С одной стороны, современное технологическое решение, с другой стороны, нам с вами до конца непонятно, как оно работает. Ну, по телевизору мы же смотрим — всё понятно. А VAR психологически — достаточно сложная штука. Потому что судья в поле — это главный арбитр, за ним окончательное решение. Но с VAR у него в подсознании появляется мысль, что где-то там есть кто-то, кто сидит перед телевизором и он-то мне точно подскажет, у него взгляд минимум с 24 камер. А тот, кто сидит на камере, говорит: «Да нет, он же главный арбитр, ему виднее», — приводит слова Митрофанова «Комсомольская правда».

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