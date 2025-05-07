«Пришлось подужаться, убрать лишние траты». Вратарь «Химок» Кокарев — о задержках зарплат

22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался о задержках зарплат в клубе. Красно-чёрные не платили оклады своим футболистам и сотрудникам несколько месяцев. Игроки даже устраивали бойкот тренировок и намеревались бойкотировать матчи, однако президент РПЛ Александр Алаев убедил футболистов не срывать матчи чемпионата и пообещал им, что ситуация с зарплатами стабилизируется.

— Вам долго не платили зарплату. Как ты справлялся?

— Пришлось чуть подужаться. Я ни у кого в долг не брал, вообще это не люблю. Постарался избежать дискомфорта, просто живём по средствам. Убрал лишние траты. Что именно? Всё, что возможно убрать, убрал. Необоснованные покупки, например, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.