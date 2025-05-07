Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пришлось подужаться, убрать лишние траты». Вратарь «Химок» Кокарев — о задержках зарплат

«Пришлось подужаться, убрать лишние траты». Вратарь «Химок» Кокарев — о задержках зарплат
Аудио-версия:
Комментарии

22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев высказался о задержках зарплат в клубе. Красно-чёрные не платили оклады своим футболистам и сотрудникам несколько месяцев. Игроки даже устраивали бойкот тренировок и намеревались бойкотировать матчи, однако президент РПЛ Александр Алаев убедил футболистов не срывать матчи чемпионата и пообещал им, что ситуация с зарплатами стабилизируется.

— Вам долго не платили зарплату. Как ты справлялся?
— Пришлось чуть подужаться. Я ни у кого в долг не брал, вообще это не люблю. Постарался избежать дискомфорта, просто живём по средствам. Убрал лишние траты. Что именно? Всё, что возможно убрать, убрал. Необоснованные покупки, например, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Я бы задумался над возвращением в «Краснодар». Главное вратарское открытие сезона в РПЛ
Эксклюзив
«Я бы задумался над возвращением в «Краснодар». Главное вратарское открытие сезона в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android