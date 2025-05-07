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«Желаем здоровья». «Краснодар» поздравил бывшего главного тренера команды Владимира Ивича

«Желаем здоровья». «Краснодар» поздравил бывшего главного тренера команды Владимира Ивича
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Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» поздравила с днём рождения бывшего главного тренера команды Владимира Ивича. Сегодня, 7 мая, сербскому специалисту исполняется 48 лет.

«Поздравляем с днём рождения экс-наставника «быков» Владимира Ивича! Желаем ему здоровья, семейного благополучия и успехов в тренерской работе!» — сказано в сообщении пресс-службы «Краснодара», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, Ивич был уволен из «Краснодара» в марте 2024 года в момент, когда клуб занимал в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место и находился в чемпионской гонке. По итогам сезона-2023/2024 «быки» под руководством сменившего Ивича Мурада Мусаева заняли второе место, уступив в итоговой таблице чемпионата одно очко ставшему чемпионом «Зениту».

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