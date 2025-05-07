Игорь Ледяхов: «Интер» — «Барселона» — сумасшедший матч!

Бывший тренер «Ахмата» и «Балтики» Игорь Ледяхов высказался по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной» (4:3).

«Я даже не вспомню, когда столько голов было забито в двух матчах плей-офф Лиги чемпионов! У «Барселоны» с «ПСЖ» было много голов, когда каталонцы вытащили матч на последней минуте. По накалу и уровню футбола это была сумасшедшая игра. Второй матч превзошёл все ожидания болельщиков. Обе команды выглядели очень прилично, но «Интер» заслужил.

Сложно сказать, кто теперь фаворит турнира после вылета «Барселоны». Каталонцы уверенно играли и вообще не проигрывали даже на групповой стадии. «Интер» — очень сильная команда, но в финале Лиги чемпионов невозможно что-либо предсказать», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.