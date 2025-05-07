Фраттези матом отреагировал на возможный промах при победном голе в ворота «Барселоны»

Полузащитник «Интера» Давиде Фраттези, ставший автором победного гола в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:3 ОТ, 7:6), иронично отреагировал на возможный промах в этом эпизоде.

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«Я подумал, что если не забью — мне ###### [конец]» — сказал Фраттези в послематчевом интервью.

25-летний Фраттези забил гол на девятой минуте дополнительного времени. К слову, итальянцы отыгрались в основное время на 90+3-й минуте, когда мяч в сетку вонзил Франческо Ачерби. Для Фраттези этот гол стал третьим в Лиге чемпионов в 20 матчах. Также у него три результативные передачи.

«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч 1:0).