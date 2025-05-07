Вратарь «Химок» Кокарев рассказал, какой навык забрал бы у голкипера «Интера» Зоммера

22-летний голкипер подмосковных «Химок» Никита Кокарев рассказал, за кем из европейских вратарей больше всего следит. Он выделил голкипера «Интера» и сборной Швейцарии Яна Зоммера и рассказал, какое качество хотел бы у него позаимствовать.

— Как вратари психологически становятся сильнее?

— Чем больше проживаешь футбольные ситуации, тем сильнее становишься. Конечно, и через ошибки, но лучше их не допускать, а прорабатывать на примерах других.

— Как построен процесс проработки ошибок?

— Я смотрю очень много футбола: европейские чемпионаты, Первая и Вторая лига России. Там я внимательно слежу за действиями вратарей, потому что мне это интересно. Вижу, что, например, вратарь какой-то отдал передачу по-особенному. Думаю: «Классно, на следующей тренировке попробую». Или кто-то ошибся, а я сижу и думаю: «Как надо было сыграть, чтобы не ошибиться?»

— За кем из вратарей чаще следишь?

— Я люблю Италию. Мне нравится игра Меньяна и Зоммера. Особенно второго хочу выделить, у нас с ним схожая антропометрия. Но его уверенность во время игры… Мне очень нравится. Многое подмечаю в его игре для себя. Особенно игру на выходах с учётом его роста.

— Если бы у тебя была возможность забрать у любого вратаря любой скилл, то какой бы это был скилл?

— А рост можно забрать? (Смеётся.) На самом деле – это шутка, меня всё устраивает. А так — у Зоммера бы забрал игру на ленточке, он классно выбирает позицию, чем заменяет свой показатель роста, — рассказал Кокарев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Никита Кокарев перешёл в «Химки» из выступающего в Мелбет Первой лиге тульского «Арсенала» в июле 2024 года. В текущем сезоне на его счету 23 матча за клуб во всех турнирах (шесть «сухих», 44 пропущенных гола), в том числе 19 в РПЛ (пять «сухих», 32 пропущенных гола).