Иньиго Мартинес плюнул в Франческо Ачерби по ходу матча «Интер» — «Барселона»

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес плюнул в спину футболисту «Интера» Франческо Ачерби по ходу ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоялась накануне и завершилась победой «нерадзурри» со счётом 4:3.

Напомним, под занавес первого тайма между Мартинесом и Ачерби возникла перепалка после того, как итальянская команда забила гол с пенальти. Возможно, конфликту поспособствовала реакция Иньиго на радующегося Франческо.

Фото: Кадры из трансляции

«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал». Первая встреча между этими командами завершилась победой парижан со счётом 1:0. Ответная игра состоится сегодня, 7 мая.