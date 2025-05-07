Иньиго Мартинес плюнул в Франческо Ачерби по ходу матча «Интер» — «Барселона»
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Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес плюнул в спину футболисту «Интера» Франческо Ачерби по ходу ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоялась накануне и завершилась победой «нерадзурри» со счётом 4:3.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
06 мая 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
4 : 3
ДВ
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Мартинес – 21' 2:0 Чалханоглу – 45+1' 2:1 Гарсия – 54' 2:2 Ольмо – 60' 2:3 Рафинья – 87' 3:3 Ачерби – 90+3' 4:3 Фраттези – 99'
Напомним, под занавес первого тайма между Мартинесом и Ачерби возникла перепалка после того, как итальянская команда забила гол с пенальти. Возможно, конфликту поспособствовала реакция Иньиго на радующегося Франческо.
Фото: Кадры из трансляции
«Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал». Первая встреча между этими командами завершилась победой парижан со счётом 1:0. Ответная игра состоится сегодня, 7 мая.
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